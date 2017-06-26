Доработки по CMS magento

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нужен толковый программист по устранению ошибок и настройке CMS magento

1. Формирование Title Description

2. Убрать промежуточные папки в УРЛ

3. настроить интернет магазин

4. оптимизация картинок и многое другое 

Подробнее обсужу при личном контакте.

Работа строится так:

-  согласовываем правки и сроки, цену

- вы делаете - я проверяю

- одобряю все правки

- оплачиваю

-----------------------------------------

P.S. Предоплаты нет.  Прошу новичков не писать!

Magento
6 лет назад
stoaynov_oleg
Олег 
44 годаЧехия
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад