stoaynov_oleg

Олег stoaynov_oleg

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом Gulp \ BEM \ Sass\ Flexboox

Здравствуйте,  уважаемые заказчики.

Меня зовут Олег, я front-end разработчик. 

Очень люблю интересные проекты.

Предпочитаю самостоятельно разрабатывать и реализовывать архитектуру своих проектов.  Доработкой чужих проектов не занимаюсь.

--------------------------------------------------------------

Дружу с: 

  • HTML5, CSS3, БЭМ, Sass,
  • Javascript, JQuerу,
  • Gulp,
Работаю с Photoshop, Avocode.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Mr-Andrew
Андрей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$71
9 баллов
10 лет назад
Сделать оптимизацию сайта.
Спасибо Олег за выполненную работу. Выполнил качественно и быстро. Доступно объяснил что к чему, показал рассказал. Так же отдельное спасибо за то что помог не только в оптимизации сайта, а и в исправление некоторых недоработках в коде сайта. Рекомендую другим пользователям, а так же сам буду продолжать сотрудничать.
Хороший заказчик, дает четкие и понятные задания. Оплачивает без задержки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10
#195
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10
#3543