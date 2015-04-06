Спасибо Олег за выполненную работу. Выполнил качественно и быстро. Доступно объяснил что к чему, показал рассказал. Так же отдельное спасибо за то что помог не только в оптимизации сайта, а и в исправление некоторых недоработках в коде сайта. Рекомендую другим пользователям, а так же сам буду продолжать сотрудничать.