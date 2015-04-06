Профессиональная верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом Gulp \ BEM \ Sass\ Flexboox
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Меня зовут Олег, я front-end разработчик.
Очень люблю интересные проекты.
Предпочитаю самостоятельно разрабатывать и реализовывать архитектуру своих проектов. Доработкой чужих проектов не занимаюсь.
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Дружу с:
- HTML5, CSS3, БЭМ, Sass,
- Javascript, JQuerу,
- Gulp,
Портфолио
- Интернет магазин72 просмотра
- Интернет магазин71 просмотр
- Сайт визитка62 просмотра
- Сайт визитка66 просмотров
Отзывы заказчиков
$71
9 баллов
10 лет назад
Спасибо Олег за выполненную работу. Выполнил качественно и быстро. Доступно объяснил что к чему, показал рассказал. Так же отдельное спасибо за то что помог не только в оптимизации сайта, а и в исправление некоторых недоработках в коде сайта. Рекомендую другим пользователям, а так же сам буду продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, дает четкие и понятные задания. Оплачивает без задержки. Рекомендую!
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