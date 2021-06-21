Правки по Woocommerce

$10
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Завершен2 заявки527 просмотров

Нужно поправить страницу корзины и карточки товара

Корзина в которой размещены с помощью шорткода и корзина и формление заказа

- нужно поправить расположение блоков (как по дизайну)

Карточка товара

- вывод в превью количество фото (числом - например 5)

P.S. - нужно помочь реализовать(расказать, объяснить)

Пишите за подробностями в личку!

Цена так же коректируется!

WooCommerce
4 года назад
stoaynov_oleg
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Андрей быстро помог решить задачу. Все сделал в оговоренные сроки. Будем работать дальше )) Рекомендую!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Егор
 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад