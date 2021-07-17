Залить товары и категории на сайт, настроить автоматом

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Завершен1 заявка1907 просмотров

Необходимо настроить автоматическую загрузку и ежедневное обновление товаров и категорий на сайт https://nordparts.lv, все товары уже находятся в папке на хостинге. Существующие товары и категории на сайте полностью удалить.

4 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$184
7 дней
Escrow
Отличный разработчик, всем рекомендую! Парсер разработали, изучили документацию. Все сделали качественно, учли все замечания и пожелания. Попутно доделали еще один проект. Будем обращаться еще!
Однозначно рекомендую к сотрудничеству, четкое поставленные задачи. Заказчик всегда на связи поэтому все вопросы решались оперативно.

Заявки фрилансеров

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад