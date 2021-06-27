Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q -Главная -Каталог -Корзина -Оформление заказа + будет макет личного кабинета(простой, ...
Сделать бекенд для страницы товара (woocommerce)
Сделать бекенд, для блоков выделенных на скриншоте. Функционал должен быть как на этом сайте( верстка не нужна, внешний вид не важен) https://sleep-and-smile.ru/product/krovatka-stanley-light/
Срок: до 27.06.2021
Цену укажите сами
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