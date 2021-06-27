Сделать бекенд для страницы товара (woocommerce)

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Закрыт2 заявки674 просмотра

Сделать бекенд, для блоков выделенных на скриншоте. Функционал должен быть как на этом сайте( верстка не нужна, внешний вид не важен) https://sleep-and-smile.ru/product/krovatka-stanley-light/

Срок: до 27.06.2021

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WooCommerce
4 года назад
silchenkova
Ирина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Евгений
 
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