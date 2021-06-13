Подключить каталог к Tilda

Есть компания, которая предоставляет свой каталог в XML формате для того, чтобы дилеры размещали его на своих сайтах.

Эта ссылка не разовая, то есть она постоянно обновляется: меняется количество товара на складе, описание может поменяться, картинка и т.д.

Задача в чем, подкрутить к Тильде этот каталог, чтобы он автоматически обновлялся.

Отвечу всем. Пишите.