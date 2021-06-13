Подключить каталог к Tilda

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Закрыт1 заявка2576 просмотров

Есть компания, которая предоставляет свой каталог в XML формате для того, чтобы дилеры размещали его на своих сайтах.

Эта ссылка не разовая, то есть она постоянно обновляется: меняется количество товара на складе, описание может поменяться, картинка и т.д. 

Задача в чем, подкрутить к Тильде этот каталог, чтобы он автоматически обновлялся. 

Отвечу всем. Пишите. 

Tilda
4 года назад
allichut
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Вячеслав
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад