allichut

Александр allichut

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Упаковка, которая нравится

Веб-дизайн (UX/UI). Логотипы. 

Создаю дизайн эффективных и понятных сайтов, с отличным дизайном.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
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Спасибо Александру за заказ. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!
Очень доволен скоростью работы. Это исполнитель, который за скоростью не теряет качество. Все на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв