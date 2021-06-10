Разработка сайта интернет-магазина

Создается сайт интернет магазина на WordPress с изменённым функционалом. Для сайта была куплена тема. Необходимо сделать следующее:

1. Установить тему

2. Создать главную страницу на основе разработанного дизайна

3. Внести изменения в функционал: на сайте не будет покупок, но будут создаваться заказы. Также у продукта не будет кнопки "Купить", вместо этой кнопки будет кнопка, выполняющая перенос на другую страницу.

4. Добавить регистрацию пользователей на сайте и личный кабинет.

5. Добавить рассылку уведомлений на почты зарегистрированных на сайте пользователей.

Дальнейшие уточнения по сайту и задачам в личных сообщениях.