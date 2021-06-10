Нужен специалист по cs-cart. Есть интернет магазин https://ekom.uz/ , в котором нужно доработать некоторые технические моменты.
Разработка сайта интернет-магазина
Создается сайт интернет магазина на WordPress с изменённым функционалом. Для сайта была куплена тема. Необходимо сделать следующее:
1. Установить тему
2. Создать главную страницу на основе разработанного дизайна
3. Внести изменения в функционал: на сайте не будет покупок, но будут создаваться заказы. Также у продукта не будет кнопки "Купить", вместо этой кнопки будет кнопка, выполняющая перенос на другую страницу.
4. Добавить регистрацию пользователей на сайте и личный кабинет.
5. Добавить рассылку уведомлений на почты зарегистрированных на сайте пользователей.
Дальнейшие уточнения по сайту и задачам в личных сообщениях.
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