Разработка сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок4406 просмотров

Создается сайт интернет магазина на WordPress с изменённым функционалом. Для сайта была куплена тема. Необходимо сделать следующее:

1. Установить тему

2. Создать главную страницу на основе разработанного дизайна

3. Внести изменения в функционал: на сайте не будет покупок, но будут создаваться заказы. Также у продукта не будет кнопки "Купить", вместо этой кнопки будет кнопка, выполняющая перенос на другую страницу.

4. Добавить регистрацию пользователей на сайте и личный кабинет.

5. Добавить рассылку уведомлений на почты зарегистрированных на сайте пользователей.

Дальнейшие уточнения по сайту и задачам в личных сообщениях.

WordPress
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