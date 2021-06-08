Консультация по сайту на OpenСart Store

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Закрыт1 заявка638 просмотров

Имею интернет магазин на OpenСart Store.

Нуждаюсь в комментарии специалиста о том на сколько корректно сделан сайт и возможной дальнейшей работе по коррекции этого сайта и доведения его в рабочее состояние.

4 года назад
olside
Олег 
57 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад