Доброго времени суток. Нужно найти и исправить проблему скорости загрузки сайта (OpenCart). Открыв ссылку на сайт, вы сами убедитесь что первое что нужно сделать это поправить скорость загрузки :) Есть ...
Консультация по сайту на OpenСart Store
Имею интернет магазин на OpenСart Store.
Нуждаюсь в комментарии специалиста о том на сколько корректно сделан сайт и возможной дальнейшей работе по коррекции этого сайта и доведения его в рабочее состояние.
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