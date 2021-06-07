1. Cделать возможность экспорта товаров не только из определенных категорий, но также определенных брендов или конкретных товаров 2. Увеличить кол-во изображений для добавления в вариации вариативного товара. Добавить кастомные поля для ...
Правки в шаблоне, интернет магазин на Webasyst SS-8
Требуется изменить отображение, вывод некоторой информации на странице категории и в карточке товара.
Тема дизайна Supreme, Shop-Script 8.
ТЗ для оценки скину в ЛС.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо наполнить торговыми предложениями товары интернет магазина на bitrix, настроить выводы на главную (генерация и проставление цен торговых предложений) Небольшое количество товаров.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать функционал для сайта https://gressio.myshopify.com/ 1. При навигации кнопка возврата не должна выкидывать на главную страницу при переходе с раздела на раздел. 2. В карточке товара при нажатии кнопки ,,Свернуть ” страница ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Действующий сайт на ocStore 2.3.0.2.3 Необходимо сделать фиксированную шапку при скролле, не нарушая текущий функционал сайта. Как должна выглядеть шапка при скролле - во вложении. Указывайте сроки ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
создание магазина на shopifyИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Лендинг на М1-шопе, его нужно вычистить от скриптов и поставить наши, чтобы заказ приходил нам в LP-crm. Такие страницы нужны постоянно.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
- $350
Необходимо разработать / доработать программную часть интернет-магазина на yii2. Магазин развернут на боевом хостинге, там же установлен GIT-сервер).Большая часть функционала реализована, необходимо поменять (натянуть новую) верстку, настроить онлайн оплату, доставку, организовать синхронизацию с 1С ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день. Необходимо переделать страницу с купоном. Вся информация в личку.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть текущая система бронирования билетов на паром. https://bookhere.ukrferry.com/ Нужно переписать систему сохранив функционал, сделать современный дизайн, адаптивность под разные форматы мониторов в том числе под телефон. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад