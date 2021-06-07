Правки в шаблоне, интернет магазин на Webasyst SS-8

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Закрыт2 заявки3505 просмотров

Требуется изменить отображение, вывод некоторой информации на странице категории и в карточке товара.

Тема дизайна Supreme, Shop-Script 8.

ТЗ для оценки скину в ЛС.

Webasyst
4 года назад
verstin
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Вадим
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад