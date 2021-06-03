Доработки Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки5296 просмотров

1. Cделать возможность экспорта товаров не только из определенных категорий, но также определенных брендов или конкретных товаров

2. Увеличить кол-во изображений для добавления в вариации вариативного товара. Добавить кастомные поля для карточки вариации ( например загружать свой личный pdf файл)

3. Добавить возможность выбора шага при выборе кол-ва товара для каждой вариации

4. Сделать, чтоб просчет доставки начинался сразу, как введешь zip code.

WooCommerce
4 года назад
mixfightpride
Артур 
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