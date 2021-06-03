Доработки Woocommerce

1. Cделать возможность экспорта товаров не только из определенных категорий, но также определенных брендов или конкретных товаров

2. Увеличить кол-во изображений для добавления в вариации вариативного товара. Добавить кастомные поля для карточки вариации ( например загружать свой личный pdf файл)

3. Добавить возможность выбора шага при выборе кол-ва товара для каждой вариации

4. Сделать, чтоб просчет доставки начинался сразу, как введешь zip code.