Переписать систему бронирования билетов.

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Закрыт5 заявок2041 просмотр

Есть текущая система бронирования билетов на паром.

https://bookhere.ukrferry.com/

Нужно переписать систему сохранив функционал, сделать современный дизайн, адаптивность под разные форматы мониторов в том числе под телефон.

Прикреплено предварительное техническое задание.

Укажите ваши цены и сроки.

4 года назад
rmarma
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