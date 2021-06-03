Настроить и проверить работу модуля СДЭК в интернет-магазине OpenCart. Настроить и проверить другой функционал (наличие/отсутствие товаров) там же.
Интернет магазин
Доброго времени суток!
Коллеги, нужен интернет магазин, который сможет генегить огранику.
Способ и движок - согласно Вашего экспертного мнения и навыков.
+-100 товаров https://epicentrk.ua/merchant/buduj-invest/
По функционалу: надо реализовать только самое необходимое.
Есть уникальные тексты, уникальные фото и картинки, лого
Особое внимание прошу уделить всем нюансам, которые влияют на продажи
Заявки фрилансеров
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