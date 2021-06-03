Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок2368 просмотров

Доброго времени суток!

Коллеги, нужен интернет магазин, который сможет генегить огранику.

Способ и движок - согласно Вашего экспертного мнения и навыков.

+-100 товаров https://epicentrk.ua/merchant/buduj-invest/

По функционалу: надо реализовать только самое необходимое.

Есть уникальные тексты, уникальные фото и картинки, лого

Особое внимание прошу уделить всем нюансам, которые влияют на продажи

4 года назад
mykolakulahin
Николай 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад