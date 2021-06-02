Магазин для художницы на платформе Shopify

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Закрыт2 заявки2680 просмотров

Небольшой сайт-визитка + магазин на платформе Shopify для принтов художницы. Бриф прикреплён.

Shopify
4 года назад
BRoNH
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Айк
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад