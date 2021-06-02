Добрый день, нужно: - Отладить Гугл аналитику, чтобы в е-коммерс передавались данные. - Отладить Пиксель, идет задваивание данных - Корректировать форму регистрации, добавить пользовательские роли, чтобы при регистрации, люди могли выбрать сами ...
Магазин для художницы на платформе Shopify
Небольшой сайт-визитка + магазин на платформе Shopify для принтов художницы. Бриф прикреплён.
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