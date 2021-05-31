Сайт для формирования КП

Здравствуйте. Нужно создать сайт для внутреннего использования в компании.

Задача - формировать кп для клиентов

за основу можно взять функционал интернет-магазина и доработать под нас

1. Каталог товаров с разбивкой по категориям

У товаров ряд характеристик, некоторые характеристики влияют на цену, прибавляя фикс сумм или процент

2. Пользователи (менеджеры)

Хранения всех составленых кп, возможность внесения правок или дублирования их, вывод в печатной форме/pdf

3. Модуль создания КП

Добавление товаров из Каталога с живым/быстрым поиском (ввели название и

параметры, ограничивающие поиск – размеры, мощности - сразу отобразились

подходящие), возможность объединять товары в блоки (комната 1, комната 2) и

давать название блокам

Автоматический вывод расчетов мощности исходя из параметров товаров

На выходе, должно получаться КП примерно как в приложении