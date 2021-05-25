Доработки магазина на Opencart

Добрый день.

Есть магазин по продаже экскурсий https://trip39.ru/

Для определенных товаров в магазине реализована опция Место посадки (пользователь выбирает из списка, в какой точке города он присоединится к экскурсионной группе).

Мест посадки сейчас 3.

У каждой экскурсии свое расписание и свое время начала. Например, для экскурсии Х сбор туристов происходит:

-в 10:00 в точке посадки 1

- в 10:15 в точке посадки 2

- в 10:20 в точке посадки 3.

Для экскурсии Y сбор туристов происходит:

- в 11:00 в точке посадки1

- в 11:15 в точке посадки 2

- в 11:20 в точке посадки 3.

То есть для каждой точки посадки в каждой экскурсии нужно сделать возможность задавать свое время посадки и отображать его на сайте. А также отображать эту информация в заказе, в письме администратору и в письме клиенту с информацией о заказе.

Время посадки может меняться для разных дат. Например, для экскурсий с 1 мая по 31 августа - одно время посадки. А с 1 сентября - другое. Это тоже надо учесть.

Мы искали модуль, который бы решил такую задачу, но поиски не увенчались успехом. Поэтому нужно написать свой функционал.

Если данную задачу решить не получится, то нужно добавить к товарам в админке отдельное одно поле, где будет указана информация по времени посадки. И настроить вывод содержимого этого поля в письмах покупателям.