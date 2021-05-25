Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот так его нужно назвать: https://dia-f.ru/promo-by-time/
Доработки магазина на Opencart
Добрый день.
Есть магазин по продаже экскурсий https://trip39.ru/
Для определенных товаров в магазине реализована опция Место посадки (пользователь выбирает из списка, в какой точке города он присоединится к экскурсионной группе).
Мест посадки сейчас 3.
У каждой экскурсии свое расписание и свое время начала. Например, для экскурсии Х сбор туристов происходит:
-в 10:00 в точке посадки 1
- в 10:15 в точке посадки 2
- в 10:20 в точке посадки 3.
Для экскурсии Y сбор туристов происходит:
- в 11:00 в точке посадки1
- в 11:15 в точке посадки 2
- в 11:20 в точке посадки 3.
То есть для каждой точки посадки в каждой экскурсии нужно сделать возможность задавать свое время посадки и отображать его на сайте. А также отображать эту информация в заказе, в письме администратору и в письме клиенту с информацией о заказе.
Время посадки может меняться для разных дат. Например, для экскурсий с 1 мая по 31 августа - одно время посадки. А с 1 сентября - другое. Это тоже надо учесть.
Мы искали модуль, который бы решил такую задачу, но поиски не увенчались успехом. Поэтому нужно написать свой функционал.
Если данную задачу решить не получится, то нужно добавить к товарам в админке отдельное одно поле, где будет указана информация по времени посадки. И настроить вывод содержимого этого поля в письмах покупателям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужны правки Opencart 2.3. Тз прикладываюИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $120
сделать интернет магазин под готовый дизайн в фигме(уже есть!) Подключить робокассу (либо похожую систему) Все прочие моменты, можно будет обсудить в процессе работы. есть варианты прототипа некоторых объектов на сайтеИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт4 года назад
Хотим на этой платформе https://neoseo.com.ua/seo-magazin-model-next развернуть свой интернет-магазин, нужен спец в помощь.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Приобрели забугорный шаблон opencart, он частично проработан. Требуется внести мелкие правки по шаблону, связанные с переводом, добавлением новых страниц, фиксом мелких ошибок в верстке и функционале. Подробное тз - ...Закрыт4 года назад
Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы). Нужно ускорить загрузку сайта и привести его в соответствие требованиям сервиса Google Page Speed (особенно важно для мобильных устройств увеличить скорость)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Требуется переверстать (переделать) дизайн шапки интернет-магазина coffeestory.in.ua Сделать по макету (во вложении) Вёрстка адаптивная (десктоп+мобил) Магазин на Opencart 2.1Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно помочь поправить строчку контроллера модуля на Опенкарт 3. Получить ссылку на изображение товара.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы). Нужно максимально на сколько это возможно ускорить загрузку сайта.Закрыт4 года назад