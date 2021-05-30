Нужно ускорить сайт на джумле

Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот так его нужно назвать: https://dia-f.ru/promo-by-time/