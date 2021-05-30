Нужно ускорить сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки599 просмотров

Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы).

Нужно ускорить загрузку сайта и привести его в соответствие требованиям сервиса Google Page Speed  (особенно важно для мобильных устройств увеличить скорость)

Joomla
4 года назад
amd555
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$140
3 дня
Работой доволен, рекомендую. Скорее всего, буду ещё обращаться.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад