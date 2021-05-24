Доработка сайта на битрикс

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тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru.

Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать.

ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак , поэтому поменяли название. Товары я удалил с ИМ т.к. будем загружать совершенно другие модели чуть позже, а сейчас мне нужно все подготовить, чтобы сайт работал и удобно было совершить покупку.

Карточки товаров я буду добавлять сам( описание модели, фото, размеры и тд).

На главной странице - удалить все логотипы «Veronika furs», везде поставить логотипы «Fokocollection»

- видео Panafics убрать;

- окно инстаграм сделать активным - fokocollection;

- логотипы ,чтобы пропорционально смотрелись;

- шрифт поменять « Коллекции, рекомендуем и тд»;

2. Каталог- поменять шрифт и цвет ( сделать не красный);

разделить коллекции « женщины, мужчины, дети» ( фото в приложении);

3. Оплата - online через платежную форму Сбербанк ( в процессе оформления);

- по выставленному счету

- на карту сбербанк

- может посоветовать ,что еще пользуется спросом при оплатах в ИМ

4. Доставка СДЭК, Почта Росси.

5. «Политика безопасности» , « политика конфиденциальности», «Возврат» - удалить лого « veronika» поставить «Foko», в договоре оферты поменять реквизиты;

Личный кабинет - должен содержать - мои заказы ( мои покупки)/мои возвраты/ - мои способы оплаты ( мои карты)/доставки/ лист ожидания/отложенные/ Отзывы и вопросы/Информация/

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