нужно в категории вывести блок с товарами, в котором отобразить только 3 товара (вывести название товара + ссылка на него) из всех товаров которые находятся в этой категории. эти 3 товара отображаются рандомно - при ...
Доработка сайта на битрикс
тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru.
Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать.
ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак , поэтому поменяли название. Товары я удалил с ИМ т.к. будем загружать совершенно другие модели чуть позже, а сейчас мне нужно все подготовить, чтобы сайт работал и удобно было совершить покупку.
Карточки товаров я буду добавлять сам( описание модели, фото, размеры и тд).
На главной странице - удалить все логотипы «Veronika furs», везде поставить логотипы «Fokocollection»
- видео Panafics убрать;
- окно инстаграм сделать активным - fokocollection;
- логотипы ,чтобы пропорционально смотрелись;
- шрифт поменять « Коллекции, рекомендуем и тд»;
2. Каталог- поменять шрифт и цвет ( сделать не красный);
разделить коллекции « женщины, мужчины, дети» ( фото в приложении);
3. Оплата - online через платежную форму Сбербанк ( в процессе оформления);
- по выставленному счету
- на карту сбербанк
- может посоветовать ,что еще пользуется спросом при оплатах в ИМ
4. Доставка СДЭК, Почта Росси.
5. «Политика безопасности» , « политика конфиденциальности», «Возврат» - удалить лого « veronika» поставить «Foko», в договоре оферты поменять реквизиты;
Личный кабинет - должен содержать - мои заказы ( мои покупки)/мои возвраты/ - мои способы оплаты ( мои карты)/доставки/ лист ожидания/отложенные/ Отзывы и вопросы/Информация/
Антибот "АНТИБОТ"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо добавить сайт в максимально возможное количество справочников и блогов для интернет магазинаИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
На сайте был установлен модуль OpenCart фильтра. При выборе различных категорий сортировки товаров, формировалась новая страница со ссылкой. Потом он дорабатывался и сейчас формирует новые статические страницы с некорректными ссылками, возникают ссылки с 301-редиректом. Из-за ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
- $150
Нужно сделать не коммерческий сайт, с незамысловатым фронтом, интернет-магазин текстиля GlobalTextile (курсовой для университета) с использованием Python, Flask. Что в себе заключает этот проект: - Панель администратора с ограниченным доступом к ней, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Здравствуйте, мне нужно сделать Интернет-витрину книг с админкой (phpmyadmin). Нужно сверстать по дизайну (можете свой предложить) и посадить на админку так, чтобы можно было заполнять контентом и так же были исходники. Приблизительное ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Я прохожу курсы Django. Мне нужно сделать интернет-магазин. Сроки - неделя. Проект надо закончить: добавить страницу профиля (с возможностью редактирования данных, сохранения истории заказов)добавить возможность авторизации/регистрации с помощью соцсетей (google и github)добавить возможность смены ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день, Нужно нарисовать макеты нескольких страниц для интернет-магазина. Уже есть понимание навигации, структура и прототип макета. Работу нужно выполнить в Figma Пожалуйста пишите в ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо изменить карточки товаров в Opencart по моему шаблону.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать креативные картинки для товаров в интернет-магазин гаджетов и электроники. На картинке должен быть призыв к покупке и показаны особенности и прочее характеристики товара и в целом красиво оформлен. Пример ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад