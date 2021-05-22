Дизайн в Figma для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт20 заявок3179 просмотров

Добрый день,

Нужно нарисовать макеты нескольких страниц для интернет-магазина.

Уже есть понимание навигации, структура и прототип макета.

Работу нужно выполнить в Figma

Пожалуйста пишите в ЛС, уточним все детали 

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