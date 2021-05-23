Не коммерческий сайт, интернет-магазин (Python, Flask)

Нужно сделать не коммерческий сайт, с незамысловатым фронтом, интернет-магазин текстиля GlobalTextile (курсовой для университета) с использованием Python, Flask.

Что в себе заключает этот проект:

- Панель администратора с ограниченным доступом к ней, только пользователь который ввёл логин: admin, пароль: admin (администратор может: добавлять/удалять/редактировать товар, просматривать список пользователей которые зарегистрированные на сайте)

- Использование БД (желательно sqlite)

- Функции регистрация/входа на сайт

- Оформление заказа. Метод/Адрес доставки и тд.

- Учётная запись покупателя (история заказов покупателя, личная информация)

- Поиск по сайту и фильтрация