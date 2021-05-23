Добрый день. Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller). Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему. Вот примеры ...
Не коммерческий сайт, интернет-магазин (Python, Flask)
Нужно сделать не коммерческий сайт, с незамысловатым фронтом, интернет-магазин текстиля GlobalTextile (курсовой для университета) с использованием Python, Flask.
Что в себе заключает этот проект:
- Панель администратора с ограниченным доступом к ней, только пользователь который ввёл логин: admin, пароль: admin (администратор может: добавлять/удалять/редактировать товар, просматривать список пользователей которые зарегистрированные на сайте)
- Использование БД (желательно sqlite)
- Функции регистрация/входа на сайт
- Оформление заказа. Метод/Адрес доставки и тд.
- Учётная запись покупателя (история заказов покупателя, личная информация)
- Поиск по сайту и фильтрация
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