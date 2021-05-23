Не коммерческий сайт, интернет-магазин (Python, Flask)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок3709 просмотров

Нужно сделать не коммерческий сайт, с незамысловатым фронтом, интернет-магазин текстиля GlobalTextile (курсовой для университета) с использованием Python, Flask.

Что в себе заключает этот проект:

- Панель администратора с ограниченным доступом к ней, только пользователь который ввёл логин: admin, пароль: admin (администратор может: добавлять/удалять/редактировать товар, просматривать список пользователей которые зарегистрированные на сайте)

- Использование БД (желательно sqlite)

- Функции регистрация/входа на сайт

- Оформление заказа. Метод/Адрес доставки и тд.

- Учётная запись покупателя (история заказов покупателя, личная информация)

- Поиск по сайту и фильтрация

FlaskPythonSQLite
4 года назад
guest_16216729709597
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Тимур
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Динара
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тимур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
4 года назад
Иброхим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад