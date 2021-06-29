Добрый день. Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller). Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему. Вот примеры ...
Сайт-магазин на Wordress + Woocommerce
Нужен разработчик с хорошим опытом на вордпресс (без конструкторов и всякого позора - только чистый ВП).
Дизайн - прототип проекта в фигма вышлю для оценки.
Проект срочный. Жду ваши заявки.
Благодарю!
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