Сайт-магазин на Wordress + Woocommerce

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Завершен12 заявок3116 просмотров

Нужен разработчик с хорошим опытом на вордпресс (без конструкторов и всякого позора - только чистый ВП).

Дизайн - прототип проекта в фигма вышлю для оценки.

Проект срочный. Жду ваши заявки.

Благодарю!

FigmaWooCommerceWordPress
4 года назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$800
14 дней
Escrow
Благодарю за работу!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Егор
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алекасандр
 
47 лет
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Был
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4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Николай
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
61 отзыв
4 года назад
Василий
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
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Денис
 
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Был
11 минут назад
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Евгений
 
35 лет
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18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
ob163256
Олег 
44 года
9 лет в сервисе
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день назад
4 года назад
Олег
 
36 лет
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Антон
 
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9 лет в сервисе
Был
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