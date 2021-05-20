Сделать магазин похожий на qiwishop.net

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Закрыт4 заявки2310 просмотров

Сделать магазин похожий на qiwishop.net Для продажи СВОИХ товаров по типу аккаунтов steam, uplay, origin желательно добавить описание товара, с админ - панелью, и оплатой QIWI, WebMoney , YooMoney , Карта любого типа.

Покупать в данный момент не собираюсь, интересна цена моего запроса.

4 года назад
Recruty
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Заявки фрилансеров

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