Presta 1.7 дропшипинг

Укажите цены на те работы, которые Вы готовы выполнить.

1. При изменении статуса заказа на «подтвержден» отправлять поставщикам все реквизиты заказа.

2. Если в заказе товары от разных поставщиков – уведомлять клиента что будет N посылок (настройка).

3. В заказах поле для ввода ттн (Сообщение клиенту) установить на уровне заказов. Отправка после заполнения всего списка.

4. Печать транспортной и товарной накладных – открывать html в окне.

5. Отчет о доходе по поставщикам за период.

6. Модуль оплаты Приватбанк/Наложенный

или

7. У клиента кнопка в истории заказов «Сообщить об оплате» - уведомление админу напротив соотв заказа.

8. Генерация QR кода с реквизитами для оплаты (№ заказа, сумма, карта).

9. Отправка уведомлений в популярные мессенджеры.

10. Предложить косметические правки дизайна (дизайн отсутствует).

· Всё это должно быть легко переносимо в новые версии.