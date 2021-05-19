Привіт. потрібно виконати завдання для магазину на cs cart - вигрузка каталогу в xml таблицю а також: 1. Устновить код на страницу «Одного товара« ...
Доработка сайта на вордпресс.
Нужно исправить ошибку на странице каталога магазина. Ссылка на страницу https://tvoymir.com.ua/shop/catalog/. После неизвестной ошибки, все товары и подкатегории отображаются в виде маленьких иконок в три колонки в компьютерном варианте. В мобильном варианте все ок. Нужно сделать размер плиток как на картинке
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