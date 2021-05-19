Доработка сайта на вордпресс.

Нужно исправить ошибку на странице каталога магазина. Ссылка на страницу https://tvoymir.com.ua/shop/catalog/. После неизвестной ошибки, все товары и подкатегории отображаются в виде маленьких иконок в три колонки в компьютерном варианте. В мобильном варианте все ок. Нужно сделать размер плиток как на картинке