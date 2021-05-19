Доработка сайта на вордпресс.

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен11 заявок705 просмотров

Нужно исправить ошибку на странице каталога магазина. Ссылка на страницу https://tvoymir.com.ua/shop/catalog/. После неизвестной ошибки, все товары и подкатегории отображаются в виде маленьких иконок в три колонки в компьютерном варианте. В мобильном варианте все ок. Нужно сделать размер плиток как на картинке

WordPress
4 года назад
Dima88_1
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Очень быстро решил нужный вопрос. В процессе решения выявлены другие проблемы на сайте. Работаем дальше.
Быстрая проверка и оплата! Рекомендую! Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

Артем
 
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