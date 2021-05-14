Доработать интернет-магазин

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Закрыт5 заявок2444 просмотра

Сайт akrona.ru, нужно сделать:

1. Мобильную версию сайта

2. Наполнить сайт товарами (около 1000 товаров)

3. Привязать к 1С

4 года назад
measure
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад