Доработка на yii2

Есть готовый рабочий и функционирующий магазин на Webasyst. Нужно его полностью перенести на Опенкарт. Плюс нужна интеграция с 1с и со сдэком. Сайт должен быть конечно же и адаптивным тоже. Дизайн будущего нового магазина указал ...