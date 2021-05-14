Создать итернет-магазин напольных покрытий на 500 наименований. 1) Язык Украинский и Русский 2) Структура Структура подразумевает наличие ...
Доработка на yii2
Есть интернет-магазин на Yii2
Нужно добавить в карточки товаров текст о доставке. Текст везде одинаковый.
В самой карточке товара уже есть раздел "доставка" с неправильным текстом, его и нужно заменить.
Заявки фрилансеров
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