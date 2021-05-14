Доработка на yii2

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Закрыт3 заявки2038 просмотров

Есть интернет-магазин на Yii2

Нужно добавить в карточки товаров текст о доставке. Текст везде одинаковый.

В самой карточке товара уже есть раздел "доставка" с неправильным текстом, его и нужно заменить.

Yii
4 года назад
vagnerbrat
Денис 
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