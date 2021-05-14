Доработки интернет магазина на Битрикс, относительно простые задачи

Всем привет!

Есть сайт на Битрикс, https://vk.cc/c1WZuv

Он работает в режиме показа товаров для не авторизованных и в режиме интернет магазина для авторизованных пользователей.

Что нужно сделать:

1. в каталоге, у товара только кнопка купить, нет -/+ что бы количество ставить. Нужно вывести эту возможность к товарам.

2. в корзине поменять +/- местами, а то не по привычному стоят, перевернуты

3. Сделать функционал сортировки по новизне товара (или просто по внутреннему числу в карточке товара, числа сами можем поставить, что бы сделать нужную сортировку)

4. Под товаром, для не авторизованных вывести еще одну кнопку, "узнать цену" просто перебрасывающую на страницу регистрации.

5. убрать лишние поля в форме, сделать ее уже и тоньше (на всю страницу расплывается)

6. Реализовать категории товара или фильтр - по виду оправы, по цвету оправы, по цвету линз (предложите решения)

От вас жду понимания, что можете это реализовать, по какой стоимости и сколько по времени.