Разработать модуль для opencart-ocstore

Доброго времени суток. Нужно разработать универсальный модификатор ocmod для версий:

- ocStore 2.3.0.2.3

- Opencart 2.3.0.2.3

- Opencart 3.0.3.2

Нужно вывести в админ панели для карточки товара колонку в которую будет заполняться число с условием "+" или "-" которое будет автоматически влиять на цену в процентах.

Пример: Если цена товара 100 грн. а в новой колонки стоит значение "-20" то на фронте сайта цена товара будет 80 грн.