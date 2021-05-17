Разработать модуль для opencart-ocstore

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Доброго времени суток. Нужно разработать универсальный модификатор ocmod для версий:

- ocStore 2.3.0.2.3

- Opencart 2.3.0.2.3

- Opencart 3.0.3.2

Нужно вывести в админ панели для карточки товара колонку в которую будет заполняться число с условием "+" или "-" которое будет автоматически влиять на цену в процентах. 

Пример: Если цена товара 100 грн. а в новой колонки стоит значение "-20" то на фронте сайта цена товара будет 80 грн.

ocStoreOpencart
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