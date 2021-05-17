Добрый день уважаемые профессионалы. Нужны доработки магазина на опенкарт 3. Здание в приложении.
Доработка интернет магазина WordPress
Произвести небольшие правки по англоязычному сайту. Список правок скину в сообщения. Работа без предоплаты, разовая.
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