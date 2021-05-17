Доработка интернет магазина WordPress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок1601 просмотр

Произвести небольшие правки по англоязычному сайту. Список правок скину в сообщения. Работа без предоплаты, разовая.

WordPress
4 года назад
guest_16020010725347
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Заявки фрилансеров

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Владимир
 
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Валерий
 
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Валерий
 
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4 года назад
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Алексей
 
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2 года назад
4 года назад