Сайт akrona.ru, нужно сделать: 1. Мобильную версию сайта 2. Наполнить сайт товарами (около 1000 товаров) 3. Привязать к 1С
2 доработки opencart
Нужно сделать 2 доработки на сайте opencart
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