2 доработки opencart

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Закрыт4 заявки2189 просмотров

Нужно сделать 2 доработки на сайте opencart

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Opencart
4 года назад
guest_16207085070557
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
123 отзыва(-3)
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад