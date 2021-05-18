Доработки сайта на OpenCart

Есть тз от сеошника для доработок магазина который он для нас продвигает. Нужно внести доработки, сайт на OpenCart. Короткое ТЗ прикрепил, там нет подробностей, там только оглавления пунктов, но думаю можно понять что требуется сделать, более подробное тз отправлю кандидатам с опытом и адекватной ценой. Студии и посредники не интересуют, нужен прямой исполнитель с готовностью к долгосрочному сотрудничеству.