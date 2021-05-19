Интернет магазин на OpenCart 3

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Закрыт5 заявок1682 просмотра

Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3.

Основное:

Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. 5-7 категорий, до 100 товаров.

Функции которыми должен обладать магазин –

Сохранение корзины + напоминание клиенту через имайл

Предзаказ

Апселл

Оплата товара через PayPal

Wishlist

Логин на сайт через социальную сеть

Блог

Имайл рассылка

Подключение способа доставки

Возможность создания Подарочных Cертификатов

Аналитика – посещаемость и т.д.

SEO модуль

Максимальнай защита сайта от взлома. Например - 2-FactorAuthentication, Fraud Prevention.

Пишите пожалуйста цены и сроки. Спасибо.

Opencart
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ferrado
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