Доработка интернет-магазина

Нужно доработать некоторые моменты в интернет-магазине предприятия. Сайт сделан на 1С-Битриксе. Есть перечень задач, выполнение которых необходимо оценить. Прежде чем направить перечень задач прошу прислать ссылку на портфолио/кейсы. Если портфолио и кейсы понравятся, направим перечень задач для расчёта стоимости выполнения работ на Вашу эл. почту.

Указанный бюджет - фикция. Стоимость работ будет согласована (или не согласована) после получения предварительных расчётов, так как будет проведён сравнительный анализ цен и портфолио потенциальных исполнителей.