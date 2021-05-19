Здравствуйте. Нужен интернет магазин. Розничная/оптовая продажа замком. Установка замков. Изготовление ключей. Примерную структуру сайта отправлю в документе. Главное: Корзина. Возможно шаблонное решение. Количество товаров 500+ Дополнительные фунцкции: ...
Доработка интернет-магазина
Нужно доработать некоторые моменты в интернет-магазине предприятия. Сайт сделан на 1С-Битриксе. Есть перечень задач, выполнение которых необходимо оценить. Прежде чем направить перечень задач прошу прислать ссылку на портфолио/кейсы. Если портфолио и кейсы понравятся, направим перечень задач для расчёта стоимости выполнения работ на Вашу эл. почту.
Указанный бюджет - фикция. Стоимость работ будет согласована (или не согласована) после получения предварительных расчётов, так как будет проведён сравнительный анализ цен и портфолио потенциальных исполнителей.
Заявки фрилансеров
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