Создать копию интернет магазина, но с другими ценами.

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Закрыт8 заявок1781 просмотр

Интернет магазин www.Grillnurk.ee . Необходимо сделать два магазина с тем же товаром, но с другими ценами и контактными данными ( для других стран). Желательно, чтобы товар пополнялся и редактировался с одного места с главного сайта (Grillnurk.ee) Магазин сделан на Wordpress, Woocommerce .Для мультиязычности используется WPML

WooCommerceWordPress
4 года назад
aleksei99
Алексей 
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Заявки фрилансеров

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