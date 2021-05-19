Создать копию интернет магазина, но с другими ценами.

Интернет магазин www.Grillnurk.ee . Необходимо сделать два магазина с тем же товаром, но с другими ценами и контактными данными ( для других стран). Желательно, чтобы товар пополнялся и редактировался с одного места с главного сайта (Grillnurk.ee) Магазин сделан на Wordpress, Woocommerce .Для мультиязычности используется WPML