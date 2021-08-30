Интернет-магазин

$788
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Завершен17 заявок1818 просмотров

Здравствуйте. Нужен интернет магазин. Розничная/оптовая продажа замком. Установка замков. Изготовление ключей. Примерную структуру сайта отправлю в документе.

Главное:

Корзина. Возможно шаблонное решение. Количество товаров 500+

Дополнительные фунцкции:

Оплата картой.

Подключение способа доставки.

Защита сайта от взлома.

Наличие возможностей для СЕО-оптимизации.

Заливкой товаров и обновления цен.

4 года назад
PestovSer
Сергей 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$800
90 дней
Андрей со всей ответственностью подошел к исполнению проекта. Внося все правки по желанию во время. Оперативно понял структура сайта, и что от него требуется. Было приятно работать с ним. Рекомендую!
Сергей очень ответственный человек! Оплата точно в сроки! Всегда на связи! Очень рад был сотрудничеству! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
4 года назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
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2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
34 года
6 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
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24 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
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Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
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Илья
 
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2 месяца назад
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Темур
 
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Александр
 
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8 часов назад
287 отзывов
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Дмитрий
 
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Был
3 года назад
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rastrell
32 года
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день назад
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Валерий
 
35 лет
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час назад
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Александр
 
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Был
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54 отзыва
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Евгений
 
35 лет
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2 часа назад
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Андрей
 
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Был
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