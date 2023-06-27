Gorgona Studio – Digital-агентство полного цикла

Gorgona Studio - это креативная команда специалистов в области интернет-маркетинга, веб-разработки и дизайна. Наша специализация — интеграция нового бизнеса в интернет-пространство с нуля и переосмысление активно работающих проектов.

У нас ты не увидишь стандартных методик, неработающих тактик, 100-500 обещаний и скучных решений. Каждый наш шаг подкреплён опытом специалистов. Поэтому тебе не стоит заботиться о каждой мелочи.

Но постой!

Общение никто не отменял. Мы за то, чтобы клиент активно участвовал в ключевых этапах становления его бизнеса. Поэтому, говорить с тобой будем много, как и обучать)

Мы говорим «НЕТ» скучным неинтересным проектам. Если твой нас заинтересовал, эффективное комплексное решение считай уже в кармане

И это не очередная болтовня!

Каждый этап четко связан с последующим: от прототипа до маркетинга. Такой подход принесет гораздо больше пользы твоему бизнесу.

Осуществлять такой контроль нам помогает профессиональная команда и широкий спектр услуг. Только в маркетинге у нас есть:

Поисковое продвижение (SEO)

Контекстная реклама (PPC)

Таргетированная реклама и SMM в Instagram и Facebook, TikTok, Вконтакте, Однокласники, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Quora, Reddit и других платформах

Улучшение репутации компании (SERM)

Тизерная реклама

Продвижение в YouTube

Messenger-маркетинг в Telegram, Viber, WhatsApp

PR-продвижение и работа со СМИ

Контент-маркетинг на Яндекс.Дзен, Medium и других платформах

Email- Push-маркетинг

Influence-маркетинг

Media-buying

Хууух, надеюсь ничего не забыл)

Все методы мы используем в связке, которую подбираем под каждого клиента индивидуально. Разные стратегии и подходы создают сотни вариаций. Подкрепим это ещё веб-аналитикой, A/B-тестированием, креативным дизайном, спецпроектами и получим тысячи подходов под разный бюджет и цели.

Мне кажется я уже слегка затянул) Я думаю ты хороший владелец бизнеса и для тебя нужна хорошая команда.

Не жди пока твои конкуренты взорвут продажи!

Мы готовы помочь уже сейчас:

Давай обсудим твой проект?)