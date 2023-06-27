Gorgona Studio - это креативная команда специалистов в области интернет-маркетинга, веб-разработки и дизайна. Наша специализация — интеграция нового бизнеса в интернет-пространство с нуля и переосмысление активно работающих проектов.
У нас ты не увидишь стандартных методик, неработающих тактик, 100-500 обещаний и скучных решений. Каждый наш шаг подкреплён опытом специалистов. Поэтому тебе не стоит заботиться о каждой мелочи.
Но постой!
Общение никто не отменял. Мы за то, чтобы клиент активно участвовал в ключевых этапах становления его бизнеса. Поэтому, говорить с тобой будем много, как и обучать)
Мы говорим «НЕТ» скучным неинтересным проектам. Если твой нас заинтересовал, эффективное комплексное решение считай уже в кармане
И это не очередная болтовня!
Каждый этап четко связан с последующим: от прототипа до маркетинга. Такой подход принесет гораздо больше пользы твоему бизнесу.
Осуществлять такой контроль нам помогает профессиональная команда и широкий спектр услуг. Только в маркетинге у нас есть:
Поисковое продвижение (SEO)
Контекстная реклама (PPC)
Таргетированная реклама и SMM в Instagram и Facebook, TikTok, Вконтакте, Однокласники, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Quora, Reddit и других платформах
Улучшение репутации компании (SERM)
Тизерная реклама
Продвижение в YouTube
Messenger-маркетинг в Telegram, Viber, WhatsApp
PR-продвижение и работа со СМИ
Контент-маркетинг на Яндекс.Дзен, Medium и других платформах
Email- Push-маркетинг
Influence-маркетинг
Media-buying
Хууух, надеюсь ничего не забыл)
Все методы мы используем в связке, которую подбираем под каждого клиента индивидуально. Разные стратегии и подходы создают сотни вариаций. Подкрепим это ещё веб-аналитикой, A/B-тестированием, креативным дизайном, спецпроектами и получим тысячи подходов под разный бюджет и цели.
Мне кажется я уже слегка затянул) Я думаю ты хороший владелец бизнеса и для тебя нужна хорошая команда.
Не жди пока твои конкуренты взорвут продажи!
Мы готовы помочь уже сейчас:
+380966590237 (Telegram,Viber, WhatsApp)
Наш инстаграм: @gorgona__studio
Давай обсудим твой проект?)
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- Продвижение интернет-магазина курток и пуховиков22 просмотра