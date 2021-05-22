Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. ...
Решение проблем на сайте
Решение выявленных проблем на сайте.
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