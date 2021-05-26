Правки Opencart

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок1818 просмотров

Нужны правки по ТЗ, прикладываю. Opencart 2.3

Opencart
4 года назад
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Aleksov
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад
$40
2 дня
Escrow
Отличная работа. Спасибо!
Все прошло хорошо, однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Биленко
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Aleksov
25 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 года назад
Борис
 
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-1)
4 года назад

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