Сделать магазин похожий на qiwishop.net Для продажи СВОИХ товаров по типу аккаунтов steam, uplay, origin желательно добавить описание товара, с админ - панелью, и оплатой QIWI, WebMoney , YooMoney , Карта любого типа. ...
Создание интернет-магазина
Добрый день.
Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller).
Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему.
Вот примеры сайтов, которые работают с системой Digiseller (Oplata.info)
Так же сайты которые нравятся.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $270
Привет!Мы интернет-магазин товаров для дома. В настоящее время нам требуется email-маркетолог, который в формате проектной деятельности выполнит для нас следующие задачи: - Разработет стратегию и план email-рассылок-Сгенерирует полезный контент, подготовит и сверстает email-рассылки-Проработает нашу базу клиентов (увеличение количества подписчиков, сегментация, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Нужны правки по ТЗ, прикладываю. Opencart 2.3Завершен4 года назад
- $5
тема : eMarket. Новая папка / Облако Mail.ru (инструкция есть внутри)Завершен3 года назад
Нужно доработать некоторые моменты в интернет-магазине предприятия. Сайт сделан на 1С-Битриксе. Есть перечень задач, выполнение которых необходимо оценить. Прежде чем направить перечень задач прошу прислать ссылку на портфолио/кейсы. Если портфолио и кейсы понравятся, направим перечень ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $788
Здравствуйте. Нужен интернет магазин. Розничная/оптовая продажа замком. Установка замков. Изготовление ключей. Примерную структуру сайта отправлю в документе. Главное: Корзина. Возможно шаблонное решение. Количество товаров 500+ Дополнительные фунцкции: ...Завершен4 года назад
Интернет магазин www.Grillnurk.ee . Необходимо сделать два магазина с тем же товаром, но с другими ценами и контактными данными ( для других стран). Желательно, чтобы товар пополнялся и редактировался с одного места с главного сайта ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен интернет магазин на OpenCart 3. Основное: Установить модули, корректировка модулей под нужды проекта, привязка шаблона. Есть шаблон и лого. Сайт не должен быть перегружен, нужна простота и функциональность. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Укажите цены на те работы, которые Вы готовы выполнить. 1. При изменении статуса заказа на «подтвержден» отправлять поставщикам все реквизиты заказа. 2. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад