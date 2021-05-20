Создание интернет-магазина

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Закрыт13 заявок744 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller).

Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему.

Вот примеры сайтов, которые работают с системой Digiseller (Oplata.info)

https://steambuy.com/

https://steampay.com/

Так же сайты которые нравятся.

https://gabestore.ru/

https://www.igromagaz.ru/

https://zaka-zaka.com

https://www.gameray.ru

https://gamazavr.ru/

https://gama-gama.ru/

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