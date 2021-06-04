AndreyS240196

Андре AndreyS240196

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Сделать сайт на DLE

    Требуется создание сайта на DLE с доработкой паблик шаблона: исправление ошибок и доработка неработающих страниц. Также необходимо добавить возможность добавления игр из Steam через API, где по ID игры автоматически заполняются поля. Ожидаются различные доработки и правки в будущем.

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать копию сайта с закодированного кода.

    Требуется создать копию сайта, который закодирован разработчиками движка. Необходимо предоставить все необходимые файлы для выполнения работы. Ожидаются предложения по цене за выполнение данного задания.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт по коллекционированию карточек

    Добрый день. Нужно сделать сайт, по коллекционированию карточек. Пользователь регистрируется на сайте, где он может открывая кейсы или паки, выбивать из них различные карточки игроков и их коллекционировать. Пример сайта https://epics.gg/

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание интернет-магазина

    Добрый день. Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller). Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему. Вот примеры ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать для сайта симуляцию матчей

    Добрый день. Нужно сделать для сайта симуляцию матчей. Смысл заключается вот в чем. Пользователь открывает пак или кейс с карточками на которых написаны их скилы (статистика), кейсы будут вида (Снайпер, Рифлер, Капитан, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад