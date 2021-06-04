AndreyS240196

Требуется создание сайта на DLE с доработкой паблик шаблона: исправление ошибок и доработка неработающих страниц. Также необходимо добавить возможность добавления игр из Steam через API, где по ID игры автоматически заполняются поля. Ожидаются различные доработки и правки в будущем.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется создать копию сайта, который закодирован разработчиками движка. Необходимо предоставить все необходимые файлы для выполнения работы. Ожидаются предложения по цене за выполнение данного задания.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно сделать сайт, по коллекционированию карточек. Пользователь регистрируется на сайте, где он может открывая кейсы или паки, выбивать из них различные карточки игроков и их коллекционировать. Пример сайта https://epics.gg/Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно сделать сайт, что бы работал на двух API сайтов (Steam и Digiseller). Со Steam Будет браться вся необходимая информация, с Digisellr сам товар и статистика по нему. Вот примеры ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужно сделать для сайта симуляцию матчей. Смысл заключается вот в чем. Пользователь открывает пак или кейс с карточками на которых написаны их скилы (статистика), кейсы будут вида (Снайпер, Рифлер, Капитан, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. На данный момент у нас есть наружная часть сайта(вёрстка), html css js Нам нужно сделать натяжку на сервер.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад