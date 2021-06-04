Сделать для сайта симуляцию матчей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки395 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать для сайта симуляцию матчей.

Смысл заключается вот в чем.

Пользователь открывает пак или кейс с карточками на которых написаны их скилы (статистика), кейсы будут вида (Снайпер, Рифлер, Капитан, Суппорт и т.д.). После выпадения карточек он собирает команду из этих карточек всего будет 5 (Разные по качеству, бронза, серебро, золото, платина и т.д.). После того как он собрал команду, он может вызвать на бой другого пользователя или же ИИ.

Далее происходит самое сложное это симуляция матча. Пример можно посмотреть в приложении (Ссылки скину). Они их взяли с сайта https://shadow.gg/. Возможно вы сможете сами сделать такой процесс или же взять уже готовый. Это называется 2D CSGO analyst. Есть так же сайты https://scope.gg/ru/. Есть так же открытый код с Github (https://github.com/Linus4/csgoverview). Как это реализовать можно? Предлагайте свои идеи.

4 года назад
AndreyS240196
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Артём
 
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