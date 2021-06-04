Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat. Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы ...
Функция для парсинга markdown файла на PHP
Нужно спарить файл
https://raw.githubusercontent.com/ivanvorobei/awesome-ios-ui/master/README.md
Файл будет находится локально.
Это лист библиотек.
Нужно получить каждую библиотеку.
К примеру
* [NVActivityIndicatorView](https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView) - Collection of nice loading animations [•](https://raw.githubusercontent.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/master/Demo.gif)
Получить нужно
- Имя (NVActivityIndicatorView)
- Ссылку (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView)
- Описание (Collection of nice loading animations)
- Превью, если есть (в скобках после точки)
- Путь. Он соответсвует секциям. К примеру (activity-indicator) или (control/switch)
Возвращает массив данных. Указывайте цену. Могу объяснить подробнее если нужно.
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