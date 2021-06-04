Функция для парсинга markdown файла на PHP

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Завершен2 заявки314 просмотров

Нужно спарить файл

https://raw.githubusercontent.com/ivanvorobei/awesome-ios-ui/master/README.md

Файл будет находится локально.

Это лист библиотек.

Нужно получить каждую библиотеку.

К примеру

* [NVActivityIndicatorView](https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView) - Collection of nice loading animations [•](https://raw.githubusercontent.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView/master/Demo.gif)

Получить нужно

- Имя (NVActivityIndicatorView)

- Ссылку (https://github.com/ninjaprox/NVActivityIndicatorView)

- Описание (Collection of nice loading animations)

- Превью, если есть (в скобках после точки)

- Путь. Он соответсвует секциям. К примеру (activity-indicator) или (control/switch)

Возвращает массив данных. Указывайте цену. Могу объяснить подробнее если нужно.

iOSPHP
4 года назад
ivanvorobei
30 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

proinfotech
Виталий 
33 года
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3 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Сделал задачу до выбора исполнителем, внес правки по просьбе. Сразу прикрепил работающий пример.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, оперативные ответы на вопросы, мгновенная оплата.

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