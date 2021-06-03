Разработка простого парсинг бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок9791 просмотр

Добрый день!

Нужно разработать простой бот парсер.

Основной функционал: Взять данные для авторизации. Авторизоваться на сайте и проверить определенные данные по условию.

Полное ТЗ вышлю кандидатам. Бюджет по договоренности.

4 года назад
a456
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