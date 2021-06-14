Нужно переустановить и настроить 2 модуля. Подробное ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1JwSbP8MYRHuCLL_JIHT5ib71ZWBJCp2Y?usp=sharing
Добавить новый функционал на сайт
Добавить новый функционал. Все вопросы обсуждены. Задачи поставлены
Выбранный исполнитель
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