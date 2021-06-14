Добавить новый функционал на сайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

Добавить новый функционал. Все вопросы обсуждены. Задачи поставлены

4 года назад
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
5 дней
Escrow
Все на высоте. Как всегда!)
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад