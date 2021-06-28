Есть готовая анимация прогресс-бара. (заполняемая полоска с процентами от 0 до 100) для процесса оплаты с помощью карте. Анимация будет запускаться с момента отправки данных и завершаться в случае положительного ответа сервера. ...
Калькулятор виденаблюдения
Здравствуйте!
На сайт https://reeft.ru/
Нужно сделать калькулятор с формой, условиями и генерацией файла.
Макеты в пдф в приложении есть в фигме еще. Как считать в екселе.
Сайт на джумле, там есть компонент калькулятора и формы quickform можно его использовать наверное. Или нет)
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