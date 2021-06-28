Калькулятор виденаблюдения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки753 просмотра

Здравствуйте!

На сайт https://reeft.ru/ 

Нужно сделать калькулятор с формой, условиями и генерацией файла.

Макеты в пдф в приложении есть в фигме еще. Как считать в екселе.

Сайт на джумле, там есть компонент калькулятора и формы quickform можно его использовать наверное. Или нет)

FigmaJoomla
4 года назад
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$250
7 дней
Все хорошо, спасибо!
Все отлично! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад