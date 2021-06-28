Калькулятор виденаблюдения

Здравствуйте!

На сайт https://reeft.ru/

Нужно сделать калькулятор с формой, условиями и генерацией файла.

Макеты в пдф в приложении есть в фигме еще. Как считать в екселе.

Сайт на джумле, там есть компонент калькулятора и формы quickform можно его использовать наверное. Или нет)