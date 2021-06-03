Загрузить фото и видео на сайт с фронта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка124 просмотра

На сайте HTML/Css необходимо сделать возможность загрузки на сайт фото и видео с фронта, чтобы пользователь мог сам создать галерею, а также оставить отзыв и загрузить к нему фото и видео 

CSSHTML
4 года назад
NataliiaLiapina
Наталья 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Xameelio
Иван 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$54
1 день
Escrow
Очень хороший исполнитель, работа выполнена на отлично и в срок, спасибо!
Наталья отличный заказчик чёткая задача, своевременная оплата. Очень приятно что заказчик был всегда в сети и быстро вносил корректировки. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xameelio
Иван 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад