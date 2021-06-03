Разовый проект на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки518 просмотров

Проект - сайт, для изучения английского языка. Работа заключается в  поддержке и рефакторинге.

Сайт на Python (Django). 

Обязательное условие - коммерческий опыт от года.

Наша компания белорусская, поэтому если вы гражданин другой страны - наличие ИП, также обязательно.

Пишите и присылайте ваше резюме!

DjangoPython
4 года назад
polina_zyl
Полина 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Аким
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад