devourndevide

Тимур devourndevide

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Python Backend

Python-разработчик, имею 5 лет коммерческого опыта backend разработки на Django/Django Rest Framework, также есть опыт разработки на Flask и FastAPI

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процент рекомендаций
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$96
10 баллов
4 года назад
Создать чат
Отличная работа. Так держать!
Хорошая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Добавить новый функционал на сайт
Все на высоте. Как всегда!)
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
wonderu
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Django: демо приложение по работе с Facebook
BootstrapCSSDjangoPython
Отличный разработчик. Всё принял без замечаний! Отличные знания по Docker и Python
Компетентный заказчик, незамедлительно отвечает на возникшие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$56
10 баллов
4 года назад
Бэкэнд+фронтенд
Все супер. Рекомендую!
Вся необходимая информация была предоставлена, заказчик оперативно отвечает на вопросы.
Ответный отзыв
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$48
10 баллов
4 года назад
Работа с постгрес
Все отлично. Работа как всегда на высоте!
Четкая постановка задачи, оперативные ответы на возникшие вопросы, рекомендую к сотрудничеству.
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