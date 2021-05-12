Python Backend
Python-разработчик, имею 5 лет коммерческого опыта backend разработки на Django/Django Rest Framework, также есть опыт разработки на Flask и FastAPI
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Отзывы заказчиков
$96
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Так держать!
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
$40
10 баллов
4 года назад
Все на высоте. Как всегда!)
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
4 года назад
BootstrapCSSDjangoPython
Отличный разработчик. Всё принял без замечаний! Отличные знания по Docker и Python
Ответный отзыв
Компетентный заказчик, незамедлительно отвечает на возникшие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
$56
10 баллов
4 года назад
Все супер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Вся необходимая информация была предоставлена, заказчик оперативно отвечает на вопросы.
$48
10 баллов
4 года назад
Все отлично. Работа как всегда на высоте!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оперативные ответы на возникшие вопросы, рекомендую к сотрудничеству.