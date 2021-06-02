Бэкэнд+фронтенд

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Задачи обсудили

4 года назад
Mermaide
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$56
6 дней
Escrow
Все супер. Рекомендую!
Вся необходимая информация была предоставлена, заказчик оперативно отвечает на вопросы.

Заявки фрилансеров

devourndevide
Тимур 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад