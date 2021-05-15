Создать скрипт - Javascript API, консоль разработчика

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Закрыт1 заявка912 просмотров

Задача: Создать и внедрить скрипт для гугл консоли который считывает значение уже опубликованных в консоли значений путем Console.log, на основании полученного значения выполнить перезагрузку страницы.

Возможно нужную мне переменую и её значение можно взять в Source с другой страницы, но я не знаю как.

JavaScript
4 года назад
Kaineki
Павел 
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Был
3 года назад

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Максим
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад