Нужно изменить поиск внутри сайта (php+mysql). Условие: если в поле поиска вводится слово, состоящее из одного символа, то искать это слово только в таком виде, односимвольном, не включать этот один символ ...
Создать скрипт - Javascript API, консоль разработчика
Задача: Создать и внедрить скрипт для гугл консоли который считывает значение уже опубликованных в консоли значений путем Console.log, на основании полученного значения выполнить перезагрузку страницы.
Возможно нужную мне переменую и её значение можно взять в Source с другой страницы, но я не знаю как.
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